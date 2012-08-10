Выбраны четыре лучших объекта строительства Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Накануне Дня строителя Мосгосстройнадзор подвел итоги конкурса "Лучший объект строительства-2012". Как сообщает пресс-служба ведомства, победителями конкурса были признаны четыре строящихся объекта столицы.

Конкурс проводится ежегодно для повышения качества строительно-монтажных работ, создания благоприятных условий труда для строителей и для распространения передового опыта по осуществлению строительного надзора.

В конкурсе принимали участие 12 строящихся объектов. Специально созданная комиссия во главе с первым заместителем председателя Мосгосстройнадзора Виктором Егоровым проверяла объекты в два этапа – в мае и июле.

По итогам проверок лучшими были названы четыре объекта. Это небоскреб "Меркурий Сити Тауэр" в "Москве-Сити", Северный кабельный коллектор от ТЭЦ-21 в Лианозово, реконструкция транспортной развязки с МКАД на участке Ленинградский проспект – Ленинградское шоссе и жилой дом по адресу: улица 3-я Филевская, владение 6, корпус 15.

Председатель Мосгосстройнадзора Анатолий Зайко отметил, что ведомство продолжит традицию конкурса.