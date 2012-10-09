Более 600 кг желудей собрано на корм для насекомых в зоопарке

Фото: moscowzoo.ru

В рамках акции "Желудь 2012" горожане собрали более 600 килограмм желудей для прокорма экзотических насекомых - палочников и кузнечиков, информирует пресс-служба московского зоопарка.

"Очень радостно, что благополучие наших питомцев не безразлично москвичам: семьи и целые классы, дети и их родители, пенсионеры и студенты ежедневно приносят нам собранные своими руками желуди. Благодаря вам, мы уже получили более 600 кг желудей черешчатого и американского дуба!", - говорится в сообщении.

Из этих желудей будут выращены молодые дубки, листьями которых будут питаться экзотические насекомые, в том числе палочники и кузнечики, содержащиеся в Инсектарии зоосада.

В материале отмечается, что желуди будут приниматься до 11 октября.

Добавим, в прошлом году участники акции принесли 78 кг желудей черешчатого и красного (американского) дуба.