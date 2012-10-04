Власти не согласовали акцию в память Политковской в центре столицы

На плакате: Анна Политковская. Фото: ИТАР-ТАСС
Власти столицы не разрешили проводить 7 октября на Пушкинской площади пикет в память об убитой журналистке "Новой газеты" Анне Политковской.
"Мне позвонили из префектуры Центрального административного округа и сказали, что 7 октября весь центр будет занят", - сообщил "Интерфаксу" руководитель правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов.
По словам правозащитника, власти предложили перенести акцию к памятнику Александру Суворову или на Яузский бульвар. Но Черкасова эти варианты не устраивают.
"И то и другое не подходит. Когда нам говорят, что весь центр Москвы 7 октября будет занят на весь день, а у памятника Пушкина будут с утра до вечера митинговать против наркотиков, то это трудно воспринимать всерьез", - заявил глава "Мемориала".
Убийство Анны ПолитковскойНапомним, обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская, известная своими громкими журналистскими расследованиями, была убита в лифте своего дома на Лесной улице в Москве 7 октября 2006 года.
По факту ее гибели были возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенное группой лиц и по найму" и "Незаконный оборот оружия".
К уголовной ответственности на данный момент привлекаются шесть человек: Лом-Али Гайтукаев, предполагаемый организатор преступления, бывший полковник милиции Дмитрий Павлюченков (он признал свою вину и выразил готовность сотрудничать со следствием), экс-сотрудник МВД Сергей Хаджикурбанов и трое братьев Махмудовых. Один из них, Рустам, по версии следствия, является исполнителем убийства.