Власти не согласовали акцию в память Политковской в центре столицы

На плакате: Анна Политковская. Фото: ИТАР-ТАСС

Власти столицы не разрешили проводить 7 октября на Пушкинской площади пикет в память об убитой журналистке "Новой газеты" Анне Политковской.

"Мне позвонили из префектуры Центрального административного округа и сказали, что 7 октября весь центр будет занят", - сообщил "Интерфаксу" руководитель правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов.

По словам правозащитника, власти предложили перенести акцию к памятнику Александру Суворову или на Яузский бульвар. Но Черкасова эти варианты не устраивают.

"И то и другое не подходит. Когда нам говорят, что весь центр Москвы 7 октября будет занят на весь день, а у памятника Пушкина будут с утра до вечера митинговать против наркотиков, то это трудно воспринимать всерьез", - заявил глава "Мемориала".