04 октября 2012, 10:37

Город

Власти не согласовали акцию в память Политковской в центре столицы

На плакате: Анна Политковская. Фото: ИТАР-ТАСС

Власти столицы не разрешили проводить 7 октября на Пушкинской площади пикет в память об убитой журналистке "Новой газеты" Анне Политковской.

"Мне позвонили из префектуры Центрального административного округа и сказали, что 7 октября весь центр будет занят", - сообщил "Интерфаксу" руководитель правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов.

По словам правозащитника, власти предложили перенести акцию к памятнику Александру Суворову или на Яузский бульвар. Но Черкасова эти варианты не устраивают.

"И то и другое не подходит. Когда нам говорят, что весь центр Москвы 7 октября будет занят на весь день, а у памятника Пушкина будут с утра до вечера митинговать против наркотиков, то это трудно воспринимать всерьез", - заявил глава "Мемориала".

Убийство Анны Политковской

Напомним, обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская, известная своими громкими журналистскими расследованиями, была убита в лифте своего дома на Лесной улице в Москве 7 октября 2006 года.

По факту ее гибели были возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенное группой лиц и по найму" и "Незаконный оборот оружия".

К уголовной ответственности на данный момент привлекаются шесть человек: Лом-Али Гайтукаев, предполагаемый организатор преступления, бывший полковник милиции Дмитрий Павлюченков (он признал свою вину и выразил готовность сотрудничать со следствием), экс-сотрудник МВД Сергей Хаджикурбанов и трое братьев Махмудовых. Один из них, Рустам, по версии следствия, является исполнителем убийства.

