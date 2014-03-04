Форма поиска по сайту

Новости

04 марта 2014, 10:25

Город

Незаконно построенные гаражи снесли в центре Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Незаконно построенные гаражи снесли в центре столицы. Нарушителя привлекли к административной ответственности, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу госинспекции по недвижимости.

Как отметили в ведомстве, земельный участок в Прямом переулке площадью 480 квадратных метра в 2001 году был оформлен обществом автолюбителей "Сирена" для размещения и эксплуатации десяти временных металлических гаражей.

Однако на территории возвели капитальные гаражные боксы, не имея соответствующей документации.

