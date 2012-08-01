Чистить дороги в ЦАО зимой будет новая малогабаритная техника

ИТАР-ТАСС

В Центральном округе столицы этой зимой будут убирать улицы новой многофункциональной малогабаритной техникой из Европы. Для этого власти закупили около 190 единиц коммунального уборочного оборудования для содержания объектов дорожного хозяйства, информирует пресс-служба префектуры ЦАО.

"В настоящее время сроки для выполнения регламентных операций по зимней уборке существенно сократились. Это касается работ по вывозу снега, прометанию и противогололедной обработке улично-дорожной сети округа, поэтому для более эффективной работы коммунальным службам необходима более современная техника", - говорится в сообщении.

Убирать дороги зимой 2012-2013 годов в ЦАО помимо 15-ти английских и 15-ти немецких машин будет также новая техника на отечественном шасси ОАО "Камаз" со спецоборудованием для распределения жидких и твердых реагентов.

Коммунальщики стали обрабатывать тротуары противогололедным реагентом на основе мраморной крошки, а не соляными растворами, как это было в том году. Поэтому белые разводы на зимней обуви останутся в прошлом, уточнили в префектуре ЦАО.

Напомним, власти Москвы готовы закупить снегоуборочную технику на 700 миллионов рублей.