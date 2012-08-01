В центре Москвы 2 августа усилят меры по охране правопорядка

ИТАР-ТАСС

В Центральном округе 2 августа на усиленный режим работы перейдут правоохранительные и коммунальные службы. Завтра здесь пройдут мероприятия, посвященные "Ильину дню" и 82-ой годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск, сообщает пресс-служба префектуры ЦАО.

По словам главы префектуры Сергея Байдакова, в усиленном режиме будут работать все окружные службы, ответственные за уборку территории, соблюдение общественного порядка, безопасность дорожного движения, контроль за санитарными регламентами и уровнем шума в ночное время.

2 августа массовые праздники пройдут на Красной площади, площади Революции, на улице Ильинка, в парках и скверах центра Москвы. В частности, запланирован крестный ход из храма Святого Ильи до Лобного места на Красной площади и молебен на улице Ильинка.

Офицеры-десантники проведут показательные выступления почетной роты курсантов Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Кроме того, пройдет марш кадетских клубов ВДВ, благотворительная трапеза и праздничный концерт на Васильевском спуске.

На Площади Революции с 14.00 до 16.00 развернется ярмарка «Город мастеров» с анимационной программой и мастер-классами по декоративно-прикладному творчеству.

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