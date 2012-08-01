Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

01 августа 2012, 11:40

В центре Москвы 2 августа усилят меры по охране правопорядка

цао полиция День ВДВ

ИТАР-ТАСС

В Центральном округе 2 августа на усиленный режим работы перейдут правоохранительные и коммунальные службы. Завтра здесь пройдут мероприятия, посвященные "Ильину дню" и 82-ой годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск, сообщает пресс-служба префектуры ЦАО.

По словам главы префектуры Сергея Байдакова, в усиленном режиме будут работать все окружные службы, ответственные за уборку территории, соблюдение общественного порядка, безопасность дорожного движения, контроль за санитарными регламентами и уровнем шума в ночное время.

2 августа массовые праздники пройдут на Красной площади, площади Революции, на улице Ильинка, в парках и скверах центра Москвы. В частности, запланирован крестный ход из храма Святого Ильи до Лобного места на Красной площади и молебен на улице Ильинка.

Офицеры-десантники проведут показательные выступления почетной роты курсантов Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Кроме того, пройдет марш кадетских клубов ВДВ, благотворительная трапеза и праздничный концерт на Васильевском спуске.

На Площади Революции с 14.00 до 16.00 развернется ярмарка «Город мастеров» с анимационной программой и мастер-классами по декоративно-прикладному творчеству.

Ссылки по теме:

Префектура ЦАО

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать