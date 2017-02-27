Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля 2017, 19:56

Экономика

Трамп намерен сократить программы международной помощи в пользу военного бюджета

Фото: ТАСС/DPA/Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres

Администрация Дональда Трампа предложит в проекте бюджета США сократить программы международной помощи, передает РИА Новости.

В Белом доме предлагают мировому сообществу активнее участвовать в международных программах, которые щедро финансируют США, рассказал представитель административно-бюджетного управления Белого дома.

Речь идет не об окончательном проекте бюджета, а о черновом варианте. Он станет основой для обсуждения между Белым домом и федеральными учреждениями, которые предлагают контрпредложения по финансированию. Лишь после согласования с ведомствами проект внесут в Конгресс.

Администрация Барака Обамы предполагала потратить на международную помощь около 50 миллиардов долларов согласно проекту бюджета, внесенному год назад.

Ранее Дональд Трамп пообещал увеличить военный бюджет США. Согласно данным, которые привел представитель администрации Белого дома, расходы на оборону могут вырасти на 54 миллиарда долларов.

СМИ сообщали, что администрация Дональда Трампа задумалась о выходе из Совета ООН по правам человека. Страна может решиться на этот шаг из-за резолюции ООН, осуждающей поселенческую деятельность Израиля, которую, вероятно, поддержал Совет. Решение не будет принято до следующей сессии СПЧ ООН, но вопрос будет обсуждаться.

В принятой ООН резолюции от 23 декабря действия Израиля были расценены как "грубое нарушение" международных законов. Документ поддержали 14 членов Совбеза, делегация США воздержалась при голосовании, не применив право вето.

Решение США на заседании ООН было принято еще во время президентства Барака Обамы, и Дональд Трамп подверг критике то, что Штаты воздержались при голосовании по резолюции.

бюджет жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика