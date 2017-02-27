Трамп намерен сократить программы международной помощи в пользу военного бюджета

Фото: ТАСС/DPA/Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres

Администрация Дональда Трампа предложит в проекте бюджета США сократить программы международной помощи, передает РИА Новости.

В Белом доме предлагают мировому сообществу активнее участвовать в международных программах, которые щедро финансируют США, рассказал представитель административно-бюджетного управления Белого дома.

Речь идет не об окончательном проекте бюджета, а о черновом варианте. Он станет основой для обсуждения между Белым домом и федеральными учреждениями, которые предлагают контрпредложения по финансированию. Лишь после согласования с ведомствами проект внесут в Конгресс.

Администрация Барака Обамы предполагала потратить на международную помощь около 50 миллиардов долларов согласно проекту бюджета, внесенному год назад.

Ранее Дональд Трамп пообещал увеличить военный бюджет США. Согласно данным, которые привел представитель администрации Белого дома, расходы на оборону могут вырасти на 54 миллиарда долларов.