Минфин подготовил поправки к федеральному бюджету на 2017 год

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Министерство финансов России завершило работу над поправками к федеральному бюджету, передает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Антона Силуанова.

Министр отметил, что нынешний проект бюджета сформирован с дефицитом на уровне 3,2 процента ВВП, однако этот показатель может быть ниже. Силуанов добавил, что дополнительные доходы в бюджет может принести нефтегазовая отрасль – это порядка 200 миллиардов рублей.

Сильная позиция рубля стала причиной для снижения ключевой ставки ЦБ – в конце апреля ее установили на уровне 9,25 процента – на 0,5 процента ниже предыдущей. Это позволило российским банкам снизить свои ставки по кредитам.

В свою очередь, глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что если ситуация сохранится и никаких экономических потрясений не произойдет, среднегодовая инфляция может снизиться до 3 процентов.