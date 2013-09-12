В бюджете Москвы на 2014 год расходы снижены на 129 млрд рублей

"Интервью": Максим Решетников - об экономическом развитии Москвы

Доходы бюджета 2014 года снижены на 120 миллиардов рублей, расходы - на 129 миллиардов. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" сообщил и.о. руководителя столичного департамента экономической политики и развития Максим Решетников.

Планировалось, что доходы в 2014 году составят триллион 606 миллиардов рублей, расходы - триллион 779 миллиардов рублей, отметил он.

"Прогноз на 2013-2015 годы формировался в несколько лучших экономических условиях, чем те, что есть, в условиях нового налогового законодательства. Мы по этому году имеем снижение прибыли на 30% по городу", - пояснил Решетников, добавив, что причиной снижения доходов стало общее замедление в экономике и замедление инфляции.

Как сообщалось ранее, столичные власти приняли бюджет на 2014 год и программу планового развития на ближайшие 3 года, а также адресную инвестиционную программу. Трехлетний бюджет Москвы будет социально ориентированным.

Кроме того, программа развития транспортной системы будет крупнейшей за всю историю Москвы.