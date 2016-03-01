Объем госдолга Москвы за месяц вырос на 0,3 процента

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Объем госдолга Москвы по состоянию на 1 марта 2016 года по сравнению с 1 февраля 2016 года увеличился на 0,3 процента, или 434,3 миллиона рублей, и составил 141 миллиард 785,31 миллиона рублей, следует из материалов на сайте открытого бюджета столицы.

Объем госдолга увеличился за счет роста объема кредитов по внешним обязательствам с 33 миллиардов 336,43 миллиона рублей до 33 миллиардов 770,74 миллиона рублей за счет изменения курса валют.

При этом объем госгарантий остался неизменным – 86 миллиардов 565,5 миллиона рублей.