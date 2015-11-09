Найденный в Измайловском парке младенец чувствует себя хорошо – врачи

"Вечер": В Измайловском парке прохожая нашла трехнедельного ребенка

Состояние младенца, найденного в Измайловском парке, хорошее и не вызывает опасений врачей, об этом m24.ru сообщили в пресс-службе Морозовской детской городской клинической больницы.

Сейчас врачи ведут за ребенком динамическое наблюдение.

"Ребенок чувствует себя хорошо, хорошо ест. Он находится в больнице не на лечении, а на плановом обследовании", – сказал заведующий отделением неонатологии, неврологии и микрохирургии глаза для детей грудного возраста Игорь Донин.

В пресс-службе больницы также сообщили, что в отделении, где находится младенец, есть все необходимое для детей грудного возраста, ребенок ни в чем не нуждается.

Отмечается, что после выписки его дальнейшую судьбу будут решать органы опеки, но уже сейчас есть много желающих забрать малыша домой.

Напомним, трехнедельного младенца обнаружила в Измайловском парке 5 ноября женщина, гулявшая с собакой. Мальчик какое-то время пролежал на земле, у него были признаки переохлаждения. Ребенка передали медикам детской Морозовской больницы. С самого начала медики отмечали, что ребенок здоровый.