Гимнастка Алия Мустафина завоевала бронзу Олимпиады в личном многоборье

Фото: ТАСС/ Валерий Шарифулин

Российская гимнастка Алия Мустафина завоевала бронзовую медаль в личном многоборье на Олимпийских играх. Она показала результат 58,665 балла.

Победила американка Симона Байлс, а второй стала ее соотечественница Александра Рейзман. Еще одна представительница России Седа Тутхалян упала на вольных упражнениях и показала только 22-й результат.

Данная медаль стала 17-й для сборной России на Играх в Бразилии, всего в активе россиян четыре золотых, семь серебряных и шесть бронзовых наград.