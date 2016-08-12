Форма поиска по сайту

12 августа 2016, 00:31

Спорт

Гимнастка Алия Мустафина завоевала бронзу Олимпиады в личном многоборье

Фото: ТАСС/ Валерий Шарифулин

Российская гимнастка Алия Мустафина завоевала бронзовую медаль в личном многоборье на Олимпийских играх. Она показала результат 58,665 балла.

Победила американка Симона Байлс, а второй стала ее соотечественница Александра Рейзман. Еще одна представительница России Седа Тутхалян упала на вольных упражнениях и показала только 22-й результат.

Данная медаль стала 17-й для сборной России на Играх в Бразилии, всего в активе россиян четыре золотых, семь серебряных и шесть бронзовых наград.

Сюжет: Олимпийские игры – 2016
бронза спортивная гимнастика новости спорта

