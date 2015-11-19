На стоянке столичного автоломбарда нашли бронетранспортер

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

На стоянке автоломбарда в центре Москвы нашли бронетранспортер, сообщили m24.ru в пресс-службе столичного главка полиции.

Правоохранители проверяли организацию на мошеннические действия и среди множества автомашин нашли броневик. Стоит отметить, что БТР был в гражданском исполнении – без вооружения.

Документов на транспортер работники предоставить не смогли. В ходе осмотра полицейские забрали финансовую документацию и десятки ПТС на машины, принадлежащие клиентам ломбарда, а также печати различных коммерческих организаций.

В итоге на 50 машин и БТР наложен арест до той поры, пока не будет выяснена их принадлежность.

БТР в гражданском исполнении продаются в России с начала 1990-х. С них спиливают все вооружение и стойки для него, снимают устройства спецсвязи, списывают и только после этого отдают покупателю. Наибольшей популярностью пользуются БРДМ - двухосные машины, которые могут перемешаться по городу. БТР для этого слишком тяжелые и большие.

Для управления бронетехникой необходимы особые права – как для трактора, потому что БТР и БРДМ не классифицируются как обычные машины. По этой же причине их нужно регистрировать не в ГИБДД, а в Гостехнадзоре.