Центры соцадаптации на время холодов могут принять 1,4 тысяч бездомных

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В центрах социальной адаптации в связи с наступлением холодов подготовлено 1,4 тысяч мест для бездомных, рассказал замглавы департамента социальной защиты населения Андрей Бесштанько.

По его словам, всего в столице работает 9 таких организаций. В холодное время года в центрах ночуют около 200 бездомных, до 40 человек ежедневно туда для помощи привозят "Социальные патрули". Специальные автобусы курсируют по улицам города и для того, чтобы оказать помощь и просто согреть людей без определенного места жительства.

Бесштанько, что благодаря работникам патрулей количество погибших от обморожения уменьшается с каждым годом. "Для сравнения, если в 2003 году от переохлаждения на улице умерли 1,2 тысяч человек, то в 2012 их было всего 44. Мы делаем все возможное, чтобы свести эту цифру к нулю", - рассказал чиновник.

Отметим, что за прошедший месяц с диагнозом "переохлаждение" в московские больницы попал 51 человек, из них 47 было госпитализировано. При этом, по сравнению с прошлым годом, ситуация улучшилась. В 2012 году за период с 1 ноября по 10 декабря в больницах оказалось почти 60 граждан, четверо из них погибли.