На борту самолета в Шереметьево ищут бомбу

Фото: ИТАР-ТАСС

Полицейские ищут бомбу в самолете в столичном аэропорту Шереметьево, сообщили M24.ru в управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

По словам собеседника, самолет с бортовым номером SU-512 должен был отправиться из Москвы в Тегеран в 19:10. Вылет был запланирован из терминала F. Перед посадкой на борт один из пассажиров сообщил, что самолет заминирован.

Всех пассажиров пришлось эвакуировать, а борт отогнать на дальнюю стоянку. В настоящее специалисты проводят проверку судна.