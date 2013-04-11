Фото: ИТАР-ТАСС

Угроза взрыва дома на западе Москвы не подтвердилась, информирует пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Ранее неизвестный позвонил в полицию и заявил, что в доме по адресу: Большая Филевская улица, дом 41, корпус 1 заложена бомба.

"Жители данного жилого дома, в количестве 80 человек, эвакуированы в школу №71, организованно горячее питание", - говорится в сообщении.

В 08 часов 35 минут проверка была завершена, угроза взрыва не подтвердилась.

Напомним, вчера в 21:55 в службу "02" позвонил неизвестный и сообщил, что на станции метро "Лубянка" заложено взрывное устройство. Однако данная информация не подтвердилась.

Кроме того, в третий раз за последние несколько дней в Москве из-за звонка о бомбе эвакуирован торговый центр "Румянцево". Такие же сообщения поступали в полицию 6 и 7 апреля. В обоих случаях вызовы оказались ложными.