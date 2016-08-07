Взрывное устройство на станции метро "Новослободская" не обнаружили

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев
Взрывное устройство на станции метро "Новослободская" Кольцевой линии не обнаружили, сообщает Агентство "Москва".
После анонимного сообщения о якобы заложенной бомбе станцию проверили кинологи. Эвакуация пассажиров не проводилась.
Метрополитен работает в штатном режиме.
3 августа из-за угрозы взрыва специалисты проверили станции "Комсомольская" Сокольнической и Кольцевой линий метро.
В тот же день из-за сообщения о бомбе проверяли также Казанский вокзал. На месте ЧП работали сотрудники вокзала вместе с полицейскими и органами безопасности.
После анонимного звонка с Казанского и Ленинградского вокзалов вывели людей. Всего эвакуировали более двух тысяч человек.