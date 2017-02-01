Москвичам расскажут о болотах в честь экологического праздника

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

Всемирный день водно-болотных угодий отпразднуют в столице, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Экологический праздник отмечают 2 февраля с 1971 года, когда в иранском городе Рамсар подписали Конвенцию о водно-болотных угодьях. Он призван обратить внимание на необходимость бережного отношения к среде обитания водоплавающих птиц и ее важность для экологии планеты.

В феврале в Москве экопраздник отметят на нескольких площадках. 4 февраля Музей природы на Родионовской улице организует квест "Болотные истории". Квест пройдет с 11:00 до 13:00, а записаться на него можно по телефону (499) 557-03-48.

5 февраля Биологический музей имени К.А. Тимирязева устроит праздник "Болотные приключения, или С кочки на кочку". Здесь пройдут мастер-классы "Болотная игротека" и "Черепашка из вторсырья". Посетители научатся делать закладки для книг из фетра и узнают удивительные факты из жизни стрекоз. Занятия пройдут с 12:00 до 16:00. Телефон для справок: (499) 252-36-81.

1 и 15 февраля эколого-фольклорные занятия "Болотное царство" пройдут в зеленоградской библиотеке № 250. Дошкольники и ученики начальных классов с помощью игр и загадок познакомятся с пользой болот для планеты. Начало в 11:00.

В Москве немало болот, а некоторые из них даже относятся к природным памятникам. Среди них водно-болотные угодья на особоохраняемых территориях, таких как Вашутинское мезотрофное болото в Молжаниновском районе, Молжаниновское верховое болото, мезотрофное болото в 31-м квартале Алешкинского леса, долина реки Пономарки, долина реки Чермянки от проезда Дежнева до устья и другие. Живописные болота есть и в Мневниковской пойме, у экологической тропы в парке "Серебряный бор".