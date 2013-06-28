Количество детей, больных менингитом, увеличилось до 40

В московских стационарах находится 40 детей с подтвержденным диагнозом "энтеровирусная инфекция, серозный менингит". Об этом сообщил и.о. главы департамента здравоохранения Георгий Голухов.

Шесть детей находятся в инфекционной клинической больнице № 2, трое - в детской городской клинической больнице № 9 имени Г.Н. Сперанского, а 31 - в инфекционной клинической больнице № 1.

Состояние большинства расценивается как средней степени тяжести, несколько детей - средней тяжести, сообщает телеканал "Москва 24".

По словам Голухова, по каждому случаю заболевания проводится расследование. Спортивные школы, в которых занимается часть детей, временно закрыты, а соревнования прекращены.

В больницах находится девять воспитанников детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) Москомспорта. Ранее глава Москомспорта Алексей Воробьев сообщил, что угрозы распространения заболевания нет.

Напомним, 26 июня семеро детей были госпитализированы с подозрением на менингит. Все они являлись воспитанниками ДЮСШ. Позже количество заболевших возросло до десяти, а к следующему утру - до 37.