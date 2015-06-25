Названа возможная причина отравления Владимира Кара-Мурзы

Фото: facebook.com/vladimir.karamurza.5

Причиной отравления журналиста Владимир Кара-Мурзы могла стать передозировка антидепрессантами. Об этом сообщил источник в медицинских кругах, пишет "Комсомольская правда".

"Из европейских клиник результаты получены, анализы показывают, что превышено содержание лекарственных средств в крови. Врачи из Франции говорят про антидепрессанты, – сообщил источник, пожелавший не называть своего имени.

Между тем, врачи Первой Градской больницы, где в данный момент находится Кара-Мурза, сообщили, что публицист уже через неделю сможет отправиться домой. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

Ранее сообщалось, что функция почек у госпитализированного в мае журналиста Владимира Кара-Мурзы-младшего значительно улучшилась. До этого отец журналиста сообщал, что, по мнению, врачей, интоксикацию вызвал прием двух групп несовместимых препаратов.

Напомним, журналиста госпитализировали вечером 26 мая, затем перевели в Научный центр имени Бакулева, где состояние Кара-Мурзы сильно ухудшилось. Затем публициста доставили в больницу имени Пирогова. Врачи диагностировали у Владимира Кара-Мурзы-младшего острую почечную недостаточность на фоне интоксикации.

Владимир Кара-Мурза-младший – член федерального политического совета Республиканской партии России – Партии народной свободы и демократического движения "Солидарность". Он также является членом Координационного совета российской оппозиции и координатором движения "Открытая Россия" Михаила Ходорковского.

Кара-Мурза – автор многочисленных публикаций в российской и зарубежной прессе, в том числе в "Новой газете", "Независимой газете", The New Times, Washington Post, Wall Street Journal, Financial Times. Ведет еженедельную англоязычную колонку