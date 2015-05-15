В центре столицы на женщину упало дерево

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В Стремянном переулке на женщину упало дерево, пострадавшая была госпитализирована. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел около дома 34. "Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение", – рассказал изданию источник в правоохранительных органах. Также, по его словам, в результате падения дерева пострадали три иномарки.

Напомним, что циклон из Европы принес в столичный регион сильный дождь с грозой, град и ветер с порывами до 15–20 метров в секунду. Подмосковное управление МЧС России предупредило о вероятности повреждения линий электропередач, частичного повала деревьев и повреждения широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций.

Что делать, если на ваш автомобиль упало дерево, читайте здесь.