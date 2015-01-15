Шестеро пострадавших при пожаре на мясокомбинате остаются в реанимации

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Шестеро пострадавших при пожаре на мясокомбинате в Новой Москве остаются в реанимации. Трое из них находятся в ГКБ №36. Их состояние оценивается как тяжелое, сообщили Агентству "Москва" в департаменте здравоохранения.

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского госпитализировали еще четверо мужчин, трое из них находятся в реанимации с ожогами различной степени тяжести. Состояние четвертого пострадавшего оценивается как тяжелое.

Напомним, в 10 часов утра 15 января на складе производителя "Снежана", который является официальным поставщиком Кремля, вспыхнул пожар.

Трое пострадавших при пожаре в Новой Москве находятся в реанимации

Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров, в ходе тушения пожара здание частично обрушилось на площади в тысячу "квадратов". ЧП был присвоен второй ранг сложности.

На месте ЧП работали вертолеты и 22 пожарно-спасательных подразделения численностью 77 человек. В результате инцидента пострадали около 10 человек.

Причиной пожара на мясокомбинате стал взрыв баллона с газом, сообщает столичное управление Следственного комитета.

По факту ЧП проводится доследственная проверка, по итогам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. На месте случившегося работают следователи.