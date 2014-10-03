Худрук МХТ имени Чехова Олег Табаков госпитализирован

Олег Табаков. Фото: ТАСС/Сергей Карпов
Актер, режиссер, художественный руководитель МХТ имени Чехова, создатель театра-студии "Табакерка" Олег Табаков госпитализирован в связи с плохим самочувствием.
Артист пробудет в центральной клинической больнице №1 ОАО РЖД несколько дней.
"Ситуация не критичная. Человек в возрасте периодически нуждается в обследовании. Скоро Олег Павлович вернется в театр", - сообщили M24.ru в МХТ имени Чехова.
Пока не известно, с каким диагнозом Табаков поступил в больницу.
Первым фильмом, в котором снялся Табаков, был "Саша вступает в жизнь". В числе наиболее известных киноработ Табакова – фильмы "Семнадцать мгновений весны", "Двенадцать стульев", "Д’Артаньян и три мушкетера", "Москва слезам не верит", "Человек с бульвара Капуцинов", "Ширли-мырли".
На сцене артист дебютировал в спектакле "Вечно живые". Сотрудничал с театром "Современник", затем перешел во МХАТ.
В 2000 году Табаков возглавил МХТ имени Чехова. Кроме того, Олег Павлович руководит театром "Табакерка".
В августе Олег Табаков отметил 79-летие.
Ранее сообщалось о госпитализации в Боткинскую больницу режиссера, основателя театра на Таганке Юрия Любимова. Его тяжелое состояние связано с хирургической патологией. Врачи отметили, что у Любимова нет серьезных проблем с сердцем.
В настоящее время решается вопрос о дальнейшем лечении, для чего был созван консилиум врачей.