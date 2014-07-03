Смертность от острого коронарного синдрома сократилась в 2 раза

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За два года смертность от острого коронарного синдрома удалось сократить в Москве с 22% до 9,6%, рассказал заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников во время осмотра клинико-диагностического отделения больницы №64.

Он добавил, что среднеевропейская смертность от этого заболевания составляет 7,3%. "Мы надеемся, что по итогам 2014 года смертность будет ниже 9%, и в этом или следующем году сравняемся по этому показателю с европейскими странами", - сказал заммэра.

Острый коронарный синдром Острый коронарный синдром (ОКС) - это обострение ишемической болезни сердца, которое приводит к инфаркту, нестабильной стенокардии или внезапной смерти. Термин ОКС был введен, поскольку начальные проявления и принципы лечения этих заболеваний часто схожи. Использование термина позволяет облегчить диагностику и, как следствие, ускорить оказание медицинской помощи.

Острый коронарный синдром (ОКС) - это обострение ишемической болезни сердца, которое приводит к инфаркту, нестабильной стенокардии или внезапной смерти. Термин ОКС был введен, поскольку начальные проявления и принципы лечения этих заболеваний часто схожи. Использование термина позволяет облегчить диагностику и, как следствие, ускорить оказание медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что новое оборудование в столичных клиниках позволило за три года снизить смертность на 15%. По уровню оснащения медицинской техникой больницы Москвы достигли европейского уровня. В столичных клиниках стали успешнее бороться с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, а также болезнями органов дыхания.

На закупку новой техники было выделено 120 миллиардов рублей. Городские учреждения здравоохранения приобрели 65 тысяч единиц оборудования.

Так, в четырех столичных больницах установили хирургического робота "Да Винчи". Его работа позволяет свести риск кровотечения во время операции к нулю. Кроме того, серьезно снижается вероятность послеоперационных осложнений. Использование робота во время операций позволяет сократить реабилитационный период в 3-5 раз.