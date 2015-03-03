Форма поиска по сайту

03 марта 2015, 20:18

Город

Юрий Соломин госпитализирован

Юрий Соломин. Фото: ТАСС/Юрий Машков

Артист Юрий Соломин госпитализирован в одну из столичных клиник. Сейчас его состояние удовлетворительное.

Как сообщает ТАСС, у Соломина – подозрение на воспаление желчного пузыря.
Впрочем, в Малом театре отметили, что он лег в больницу для проведения планового обследования, уточняет "Интерфакс".

"Юрий Мефодьевич действительно лег в одну из московских клиник, но его здоровью ничего не угрожает – это плановое обследование, связанное с его диабетом", – рассказали агентству в дирекции театра.

Народный артист СССР Юрий Соломин руководит Малым театром с 1988 года. В период с 1990 по 1991 год он был министром культуры России.

Среди наиболее известных фильмов с участием Соломина – "Обыкновенное чудо", "Хождение по мукам", "Адъютант его превосходительства" и другие.

больницы Юрий Соломин

