Писатель Валентин Распутин впал в кому

Писатель Валентин Распутин госпитализирован в Москве

77-летнего писателя Валентина Распутина госпитализировали в одну из Московских клиник, он находится в коме, сообщает телеканал "Москва 24".

За три дня до своего 78-го дня рождения Распутин почувствовал себя плохо. До этого он уже лежал в больнице, но перед праздником выписался. Сейчас за жизнь писателя борются врачи.

"Распутин госпитализирован 12 марта, он в коме. Завтра у него день рождения, мы хотели его поздравлять", - рассказал агентству ТАСС председатель Союза писателей России Валерий Ганичев.

Не так давно Распутин пережил две серьезные утраты: в 2006 году в автокатастрофе погибла его дочь, а в 2012 году умерла жена.

Валентин Распутин родился 15 марта 1937 года в в Иркутской области в семье крестьян. После школы поступил на филфак Иркутского государственного университета.

Писателя относят к представителям деревенской прозы. Самые известные его произведения - "Прощание с Матерой", "Уроки французского", "Последний срок", "Пожар", "Живи и помни".