РФС может ввести частичное закрытие трибун уже в этом сезоне

Фото: ИТАР-ТАСС

В дисциплинарный регламент могут внести изменения, которые позволят частично закрывать трибуны на стадионах, а не наказывать клубы матчами без зрителей. Об этом сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Николай Толстых.

Он напомнил, что перед сезоном 2013/14 в проектах документов была норма о частичном закрытие трибун. Однако клубы премьер-лиги высказались против этой идеи, сообщает "Р-Спорт".

"Мы предлагаем вернуться к вопросу о частичном закрытии. Он будет вынесен на исполком (РФС). Предоставим возможность лигам обсудить эту норму у себя на собраниях. Желательно в ходе соревнований правила не менять, но если клубы поддержат, мы готовы решать этот вопрос", - сказал Толстых.

Напомним, что из-за беспорядков в матче "Спартак" - "Шинник", который проходил в Ярославе, "красно-белые" были наказаны проведением двух игр без зрителей. В итоге, матчи московского клуба с "Локомотивом" и "Зенитом" прошли при пустых трибунах.

Николай Толстых также заявил, что менять регламент Кубка России для его популяризации в РФС не планируют. Отметим, что 10 из 16 клубов Российской футбольной премьер-лиги завершили выступление в турнире на стадии 1/16 финала.

"Какой состав выставляет клуб, чем он руководствуется - это не самое главное. Кто хочет выиграть турнир, выставляет оптимальный состав для решения спортивных задач. Может показаться, что клубы РФПЛ выставляют неоптимальный состав, только чтобы поучаствовать. Думаю, это не так", - сказал президент РФС.