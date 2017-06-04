Форма поиска по сайту

Новости

04 июня 2017, 16:22

Спорт

Свыше 1,5 тысячи человек получили травмы в ходе давки в Турине

Количество пострадавших в давке в Турине превысило 1,5 тысячи человек, сообщает итальянское агентство ANSA.

По уточненным данным издания, давка в фан-зоне во время просмотра финального матча Лиги чемпионов завершилась травмами для 1527 человек. Состояние троих пострадавших оценивают как тяжелое.

К расследованию инцидента приступили сотрудники прокуратуры Турина. Издание называет две основных причины паники и давки: взрыв петард или падение металлического заграждения.

Ранее сообщалось, что в результате давки на площади Сан-Карло в Турине травмы различной степени тяжести получили примерно 600 болельщиков туринского "Ювентуса". Инцидент произошел в ходе просмотра финального матча Лиги чемпионов с мадридским "Реалом".

болельщики пострадавшие матчи Турин давки чп жизнь в мире

