Рой Джонс решил завершить карьеру боксера и стать рэпером

Фото: m24.ru/Виктория Виатрис

Боксер Рой Джонс-младший решил завершить карьеру и заняться музыкой. Он намерен стать рэпером, пишет сайт "Комсомольской правды".

Впрочем, некоторые планы Джонса-младшего связаны и с боксом. По словам его промоутера Дмитрия Лучникова, спортсмен хочет запустить серию турниров Кубок Роя Джонса, где будут участвовать профессионалы.

Победитель нового турнира будет получать ценный приз, правда, пока неизвестно какой именно.

Напомним, американский боксер Рой Джонс-младший получил российский паспорт в конце сентября. Торжественная церемония вручения российского паспорта прошла в главном здании Федеральной миграционной службы.

20 августа Джонс подписал в Ялте прошение о предоставлении ему гражданства. До этого боксер сказал, что собирается связать свою жизнь с деятельностью в России.

Боксер рассказал, что его супруга и дети собираются жить в России, и они также, как и он, могут принять российское гражданство.

Свой единственный бой под российским флагом Джонс проиграл британцу Энцо Маккаринелли. Боксер пропустил несколько сильных ударов и в четвертом раунде не смог продолжать поединок.