30 ноября 2014, 21:34

Спорт

Проигравший в поединке Микки Рурку боксер оказался бездомным

Микки Рурк в боксерском поединке победил бездомного

Боксер Эллиот Сеймур, проигравший в поединке Микки Рурку, оказался бездомным. Выяснилось, что соперник знаменитого актера полтора года живет на улице.

Как удалось выяснить репортерам из Daily Mail, противник актера испытывал большие финансовые проблемы. Его боксерская карьера не сложилась, а за участие в шоу ему неплохо заплатили.

Поединок между голливудским актером и 29-летним Эллиотом Сеймуром состоялся 28 ноября в Москве. Сеймур был отправлен в нокаут Рурком во втором раунде.

Микки Рурк снялся в таких фильмах, как "Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо", "Девять с половиной недель" и "Однажды в Мексике".

Кроме того, Рурк достаточно успешен и на боксерском ринге. Он провел девять боев, в которых одержал семь побед. Два поединка завершились вничью.

