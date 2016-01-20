Тренер боксера Поветкина Александр Парамонов умер на 58-м году жизни

Александр Поветкин с тренером А.Г. Парамоновым. Фото: facebook.com

Тренер российского боксера Александра Поветкина Александр Парамонов скончался на 58-м году жизни. Причиной смерти специалиста стал отрыв тромба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спортивного директора компании "Мир бокса" Дмитрия Иванова.

В тренерском штабе Поветкина Парамонов отвечал за физическую подготовку и ударную технику. В 2015 году Поветкин провел два боя, одержав победы над кубинцем Майком Пересом и поляком Мариушем Вахом. Также Парамонов помогал в подготовке к поединкам известному бойцу смешанных единоборств Александру Шлеменко, боксерам Александру Бахтину и Денису Лебедеву.

Всего за свою тренерскую карьеру специалист подготовил 18 мастеров спорта по рукопашному бою, 27 мастеров спорта по военно-спортивному многоборью.