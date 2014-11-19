Микки Рурк проведет боксерский поединок в Москве

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

62-летний американский актер Микки Рурк проведет 28 ноября боксерский поединок в Москве. Его соперником станет 29-летний соотечественник Эллиот Сеймур, сообщает "Интерфакс" со ссылкой промоутерскую компанию "Мир бокса".

Боксеры проведут на ринге пять раундов по 2,5 минуты.

"Бокс - очень красивый спорт и честный. Это серьезная часть моей жизни. Он научил меня уважению и настойчивости, терпению и концентрации. Я всегда мечтал провести свой бой в России", - заявил Рурк.

Микки Рурк начал заниматься боксом в возрасте 12 лет, однако ушел из спорта ради карьеры актера. На ринг он вернулся в 1991 году, провел восемь боев под руководством тренера Фредди Роача, тренировавшего в разное время Майка Тайсона и Оскара де ла Хойю.

Рурк одержал шесть побед (четыре из них нокаутом) и два поединка свел вничью.

Что касается его соперника Эллиота Сеймура, то он малоизвестный боксер, за свою карьеру проигравший девять из десяти поединков.

Помимо Рурка на ринг в рамках боксерского вечера выйдут экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Руслан Проводников и чемпион Европы по версии EBU в первом тяжелом весе Рахим Чахкиев.