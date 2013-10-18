Денис Лебедев снова стал чемпионом мира по версии WBA

Фото: ИТАР-ТАСС

Российскому боксеру Денису Лебедеву вернули титул чемпиона мира по версии WBA в весе до 90,7 килограмма, который он потерял в поединке с Гильермо Джонсом. Панамский боксер лишен звания из-за применения допинга, пишет Fightnews.

Лишить Джонса титула постановил комитет Всемирной боксерской ассоциации (WBA) по чемпионским боям. В крови спортсмена допинг-проба выявила наличие фуросемида.

WBA предложила российскому и североамериканскому спортсмену провести матч-реванш. Если же соглашение не будет достигнуто, ассоциация объявит промоутерские торги.

Напомним, что бой между Денисом Лебедевым и Гильермо Джонсом состоялся 14 мая 2013 года в Москве. Поединок с соперником из Панамы закончился для россиянина нокаутом в 11-ом раунде. Однако роковым для Лебедева стало самое начало поединка, когда тяжеловес получил серьезное рассечение под глазом и к 5-му раунду уже практически не мог видеть из-за гематомы.