02 июля 2013, 14:32

Спорт

Поветкин встретится с Кличко в "Олимпийском" 5 октября

Александр Поветкин. Фото: ИТАР-ТАСС

Российский боксер Александр Поветкин встретится с украинцем Владимиром Кличко в "Олимпийском" 5 октября 2013 года.

Промоутеры спортсменов договорились о контракте еще в середине июня, но окончательное решение вынесла WBA – Мировая боксерская ассоциация. Один из организаторов боя Андрей Рябинский надеется, что встреча пройдет на высоком уровне. "Мы хотим провести этот бой не просто зрелищно, а на самом высоком качественном уровне, и мы серьезно готовимся к предстоящему событию", - цитирует его слова "Р-Спорт".

Александр Поветкин – чемпион России, двукратный чемпион Европы, чемпион мира и регулярный чемпион WBA в тяжелом весе. Его соперник, Владимир Кличко – чемпион мира по версиям четырех крупнейших боксерских федераций, а также авторитетного журнала The Ring.

бокс Александр Поветкин Владимир Кличко

