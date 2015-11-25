На севере Москвы нашли снаряд времен ВОВ

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

При проведении земляных работ на Коптевской улице была обнаружена минометная мина времен Великой Отечественной войны, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, место находки оцепили сотрудники полиции, вызваны саперы военной комендатуры.

В столичной полиции подтвердили факт обнаружения по указанному адресу предмета со следами коррозии, напоминающего боеприпас времен ВОВ.

Напомним, в сентябре на западе Москвы в ходе строительства эстакады был также обнаружен артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

В августе на чердаке дома № 56 на Мытной улице были обнаружены три минометных боеприпаса. Полиция и сотрудники МЧС эвакуировали людей, на место ЧП приезжали саперы.

Также, в июле при проведении строительных работ на северо-западе Москвы по адресу: улица Народного Ополчения, дом 34 были найдены снаряды Великой Отечественной войны.