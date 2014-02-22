Экипаж Зубкова лидирует после двух попыток в бобслее на Олимпиаде

Фото: ИТАР-ТАСС

Российский экипаж Александра Зубкова лидирует после двух попыток бобслейных четверток на Олимпийских играх в Сочи.

Второе место с отставанием 0.04 секунды занимает экипаж латвийца Оскара Мелбардиса. Третье время показала четверка немца Максимилиана Арндта (+0.16 секунды). Российские экипажи Александра Касьянова и Никиты Захарова занимают 6-е и 15-е места соответственно.

Третья и четвертая попытки, по итогам которых определятся призеры Олимпиады, пройдут в день закрытия Олимпиады, 23 февраля. Начало - в 13.30.