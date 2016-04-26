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26 апреля 2016, 16:53

Следствие

Блогеру Антону Носику предъявлено обвинение в экстремизме

Антон Носик. Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Столичное управление СКР предъявило обвинение блогеру Антону Носику, сообщает пресс-служба ведомства.

Он обвиняется в "возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства". В СКР считают, что Носик, используя персональный компьютер, разместил на одной из блог-платформ статью под заголовком "Стереть Сирию с лица земли".

В рамках расследования уголовного дела была проведена экспертиза, которая "подтвердила виновность лица в инкриминируемом ему преступлении". Фигуранта отпустили под подписку о невыезде.

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