Хирург сообщил о нехватке медикаментов в НИИ имени Склифосовского

"Утро": Хирург ожогового центра попросил блогеров помочь с лекарствами

В пятницу, 28 июня, хирург ожогового центра НИИ имени Склифосовского через свой личный блог обратился за помощью в получении необходимых для работы лекарств. В онлайн-дневнике пользователь sachkov сообщает о нехватке в ожоговом центре "Левомеколя", "Фурациллина" и неприлипающих повязок.

"Сейчас, да и всегда, у нас тяжелейшие больные, особенно в реанимации. Понятно, что ожоги - это очень и очень больно. Для того, чтобы сделать перевязку, надо либо вводить наркотики, либо вводить в наркоз. Каждый день. Есть и другой способ: делать перевязки с такими материалами, которые не прилипают к ране. Сейчас жара, повязки сохнут и их снятие крайне, точнее - бескрайне болезненно", - написал хирург. Он добавил, что сейчас ситуация с необходимыми медикаментами сильно обострилась и заявил о готовности принять их в дар.

За неделю у врача уходит по десять килограммов каждой мази. Блогер уточнил, что широкое афиширование его инициативы приведет к увольнению, но отметил, что работать без этих лекарств он тоже не может.