Более 30 точек продажи блинов организуют на фестивале "Московская Масленица"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Более 30 точек продажи блинов откроют на фестивале "Московская Масленица", который пройдет с 17 по 26 февраля, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

У гостей фестиваля будет возможность попробовать блины на вкус, узнать их рецепт, а также поучаствовать в мастер-классах, хороводах и классических масленичных забавах.

Все желающие научатся готовить гречишные, шоколадные, гурьевские и другие виды блинов с различными начинками. Причем кулинары раскроют секреты рецептов блинов из разных стран.

Фестивальные площадки украсят фигуры Маслениц, причем художники будут декорировать их прямо на площадке, на глазах у посетителей.

На некоторых площадках тему проводов зимы и ожидания весны отразят в цветовом оформлении шале. Например, на площади Революции расположится "Царство зимы" с ледяным дворцом и синими павильонами, на Манежной площади – "Царство весны" с красными павильонами. В последний день фестиваля здесь сожгут гигантскую ледяную фигуру Масленицы.

На Тверском бульваре можно будет покататься на деревянной горке длиной около семи метров. Также можно будет поиграть в "колобок-бол" – масленичный аналог хоккея с метлой. В Климентовском переулке желающие познакомятся с историей и традициями резьбы по дереву. В Новопушкинском сквере устроят мини-выставку традиционных игрушек из глины.