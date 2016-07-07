Блиц в летнюю погоду: ведущий Вадим Ждан – о Тарзане, Уорхолле и "Наутилусе"

Фото предоставлено пресс-службой
Вадим Ждан – один из самых узнаваемых event-ведущих, а также единственный официальный ведущий яхтенных регат в России. На его счету более двух тысяч мероприятий, без него многие звезды шоу-бизнеса и политики не представляют свои вечеринки. Сейчас Вадим Ждан – это уже отдельный тренд в event-индустрии. Ведущий, конферансье, путешественник, яхтсмен и коллекционер ответил на вопросы m24.ru.
- Вещь, расстаться с которой выше Ваших сил
- Наиболее схожий с Вами персонаж на сцене, в литературе и на экране
- За эти альбомы я бы в юности отдал все, но и сейчас они дорогого стоят
- Самая опасная ситуация, из которой я с честью вышел
- Эта персона не имеет никакого отношения к музыке, но это абсолютно музыкальный человек
- Какие качества, полученные за время работы на публике, Вы могли бы использовать, если бы решили уйти из сферы event?
- Самое большое заблуждение, касающееся Вадима Ждана
- Фильм и книга, произведшие на Вас впечатление за последнее время
- Что сделано, то сделано, но в это я больше никогда не ввяжусь
- Вы долго хотели это осуществить, и вот это время пришло
– Это мой любимый спорт-кар (Porshe 911) небесно-голубого цвета.
– Что касается литературы, то, наверное, это герой Эдгара Райса Берроуза – Тарзан. А вот на экране – Джейме Ланнистер из "Игры Престолов". Вы скажете, что это довольно странные и совершенно непохожие друг на друга персонажи, но во мне можно найти качества как одного, так и другого.
– Это альбомы группы "Наутилус Помпилиус", особенно "Одинокая птица", я был их большим поклонником в детстве, да и сейчас слушаю регулярно.
– Это было страшное ДТП – теперь в моих ногах присутствует железо. Не без труда, конечно, но я со всем справился и могу с уверенностью сказать: все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Зато в аэропорту и в других охраняемых местах не соскучишься – незаметным через металлоискатели не пройдешь.
– Для меня олицетворение джаза – Энди Уорхол.
– Основное качество – это коммуникабельность. Я стал прекрасным переговорщиком, и это очень хороший навык для бизнеса. Еще я могу продать буквально все, что угодно, за сколько угодно и кому угодно. Прекрасное умение, которое не даст мне пропасть.
Фото: facebook.com/amigoshow
– Все думают что я реинкарнация Курта Кобейна и Лёни из группы "Динамит", а на самом деле я Тарзан.
– Начал снова перечитывать классику из школьной программы – совсем другое восприятие хорошо знакомых произведений. А что касается фильмов, то моим друзьям удалось меня подсадить на американский сериал Black List, теперь с нетерпением жду выхода нового сезона.
– Одно время я занимался ресторанным бизнесом, причем довольно успешно. Но больше я в эту сферу не вернусь.
– Как бы банально это ни звучало, но мне пора завести семью.