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27 августа 2014, 15:44

Объявлен конкурс проектов развития парка "Митино"

благоустройство парки конкурсы Сергей Капков проекты парк Митино

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве стартовал открытый всероссийский конкурс на лучшую концепцию ландшафтного парка "Митино". По задумке организаторов конкурса, концепция определит стратегию развития парка на ближайшие 15 лет, сообщил руководитель департамента культуры Сергей Капков.

"Мы проводили опрос вместе с управой о том, чего хотят жители. Там была конфликтная ситуация торгового центра, но город отменил этот проект и теперь будет заниматься развитием парка. Около 1 миллиарда рублей выделено на реализацию проекта "Митино". Это самый дорогой и масштабный проект", - приводит слова Капкова Агентство "Москва".

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Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 ноября. Участником может стать российское юридическое лицо или консорциум юридических лиц. При этом в состав консорциумов может входить зарубежные партнеры.

История вопроса: парк "Митино"

Ландшафтный парк "Митино" расположен на Северо-Западе Москвы в районе Митино. Его площадь составляет 126 гектара. До 30-х годов XX века территория парка была покрыта лесом, в 1933 году здесь построили дачный поселок Московского треста хлебопечения.

В 1990-х годах парк исследовали археологи, после чего ему был присвоен статус памятника истории и культуры, не подлежащего застройке. А в 2003 году в каньоне реки Барышихи оборудовали ландшафтный парк. В парке "Митино" находятся курганы-могильники XI-XIII веков. Здесь также расположены храм-часовня Святых равноапостольных Константина и Елены в честь Почаевской иконы Божьей Матери.

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