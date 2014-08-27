Объявлен конкурс проектов развития парка "Митино"

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В Москве стартовал открытый всероссийский конкурс на лучшую концепцию ландшафтного парка "Митино". По задумке организаторов конкурса, концепция определит стратегию развития парка на ближайшие 15 лет, сообщил руководитель департамента культуры Сергей Капков.

"Мы проводили опрос вместе с управой о том, чего хотят жители. Там была конфликтная ситуация торгового центра, но город отменил этот проект и теперь будет заниматься развитием парка. Около 1 миллиарда рублей выделено на реализацию проекта "Митино". Это самый дорогой и масштабный проект", - приводит слова Капкова Агентство "Москва".

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 ноября. Участником может стать российское юридическое лицо или консорциум юридических лиц. При этом в состав консорциумов может входить зарубежные партнеры.