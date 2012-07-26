На благоустройство школ и детских садов выделят 3,6 млрд рублей

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Более 500 школ и 520 детских садов благоустроят в Москве в 2012 году. На эти цели власти выделят 3,6 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя департамента образования Москвы Исаака Калину.

Почти 3 миллиарда рублей будет выделено на выполнение работ по устройству спортивных площадок на объектах образования.

Калина сказал, что в ходе работ по благоустройству на территории школ и детских садов будут размещены малые архитектурные формы, веранды, разбиты газоны и цветники. Также будет заменено бетонное покрытие, бортовой камень, проведен ремонт входных групп, ограждений и контейнерных площадок.

Глава ведомства отметил, что в этом году ожидается более высокий уровень выполнения работы, так как планируется контролировать весь процесс проведения работ. В этом году следить за ходом выполнения работ будут, в том числе и родители, отметил Калина.

Кроме того, до начала учебного года планируется проверить подходы к школам на наличие "лежачих полицейских", дорожных знаков и дорожной разметки на пешеходных переходах.