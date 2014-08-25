В Москве установят мемориальные доски Хрущеву и четверым Героям СССР

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В скором времени в столице появятся мемориальные доски Никите Хрущеву и еще четверым Героям Советского Союза.

Доску в честь Хрущева планируется установить на доме, расположенном по адресу: Староконюшенный переулок, д. 19. Также в городе почтут память четверых участников Великой Отечественной войны: дважды Героя Советского Союза летчика Александра Ефимова; экс-председателя комитета Госдумы по делам ветеранов, генерала армии Валентина Варенникова; экс-начальника генштаба Вооруженных сил СССР Сергея Ахромеева и летчика; экс-командующего авиацией Сибирского военного округа Ивана Куличева.

Доска с именем Куличева появится на Ленинградском проспекте, д. 59, Варенникова и Ефимова – на Сивцевом Вражке, д. 31/13, а Ахромеева – на улице Мосфильмовской, д. 11, корп. 4.

Напомним, что в июле в столице открыли мемориальную доску в честь знаменитого советского и российского авиаконструктора Михаила Симонова. Он несколько десятилетий возглавлял "Объединенное конструкторского бюро Сухого".

Доска появилась на доме в Конаковском проезде, где жил и работал авиаконструктор. В церемонии открытия приняли участие президент Объединенной авиастроительной корпорации Михаил Погосян и руководители "ОКБ Сухого".