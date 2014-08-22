Сергей Собянин открыл пешеходную зону на Пятницкой улице

Сергей Собянин открыл новую пешеходную зону на Пятницкой улице

В центре Москвы появилась еще одна пешеходная зона - Пятницкая улица. В церемонии ее открытия принял участие Сергей Собянин. Мэр Москвы пригласил жителей и гостей столицы посетить Замоскворечье, отдохнуть и посмотреть на результаты работ по благоустройству Пятницкой и прилегающих к ней улочек и переулков.

"Сегодня у одной из самых старейших улиц Москвы - Пятницкой, большой праздник. И можно считать сегодняшнюю пятницу новым днем рождения этой замечательной улицы", - отметил Сергей Собянин. Он добавил, что за последние год-полтора здесь были проведены работы по восстановлению фасадов, реставрации памятников, расширению тротуаров и благоустройству.

"Благоустроены десятки скверов, дворов, которые расположены вдоль этой улицы", - подчеркнул мэр. По его словам, работы по благоустройству улиц в Москве будет продолжена. Он напомнил, что в Москве была создана программа "Моя улица". "Мы будем реставрировать все улицы Москвы, приводить их в порядок. За три года большинство улиц Москвы благоустроим", - сообщил Собянин.

В праздничные дни в пешеходной зоне организовали обширную программу развлечений, главной темой которой стала реконструкция исторического прошлого этого района старой Москвы.

Улицу разделили на участки в такой последовательности исторических эпох: "XVII век. Смутное время" (на участке, прилегающем к улице Балчуг), "XVIII век. Петр I - Елизавета Петровна", "Начало XIX века. Ампир", "Вторая половина XIX века. Кринолин", "1900 -1912 гг. Модерн", "1920 -1935 гг. НЭП" (на ближайшем к Садовому кольцу участке). На улице также установлены шатры с информацией о каждом из периодов. Площадки работают с 16.00 до 20.00.

Исторические площадки

На площадке "Смутное время" москвичей встретят стрельцы, одетые в стилизованные костюмы эпохи Ивана Грозного. Здесь можно поучаствовать в мастер-классах по гончарному и кузнечному мастерству, поработать в меховой и кожевенной лавках. Также на площадке выступят ансамбли гусляров, исполнители частушек и звонари.

На площадке Петровской и Елизаветинской эпохи гостей праздника встречают скоморохи. К слову, бородатым здесь выпишут штрафную грамоту за ношение бороды. Солдаты обучат горожан правильно маршировать, а в торговых рядах можно купить изделия из керамики, бижутерию, ювелирные украшения и историческое вооружение. В программе также мастер-классы по фехтованию, чеканке монет, гончарному и кузнечному мастерству.

На площадке "Ампир" всех желающих обучат открывать шашкой шампанское и рубить ей же капусту. Также здесь пройдут соревнования по поэтическому искусству и расскажут истории из гусарской жизни.

В сквере около станции метро "Новокузнецкая" разместился импровизированный цыганский табор и шатер "Язык веера". На площадке "Кринолин" пройдут мастер-классы по изготовлению кукол и раскраске фигурок.

У входа на площадке "Модерн" организовали призывной пункт и шатер сестер милосердия. Здесь проведут мастер-классы по перевязке раненых и оказанию первой медицинской помощи. Кроме того, все желающие смогут сфотографироваться в одежде эпохи Модерн или на фоне первого автомобиля, появившегося в Москве - ретромобиля "DoctorWagen" 1900 года выпуска. На площадке будет играть оркестр пожарных.

На последней площадке "НЭП" посетители смогут приобрести товары периода 1920-1930-х годов прошлого века, а также вспомнить стихи Анны Ахматовой, Владимира Маяковского, Сергея Есенина.

История Пятницкой улицы

Пятницкая улица является одной из самых длинных в Замоскоречье – ее длина составляет 1,8 километра. 66 зданий, расположенных на Пятницкой, взяты под государственную охрану как памятники архитектуры. Стоит отметить, что здесь расположен уникальный памятник архитектуры барокко XVIII века - Храм святого Климента. Кроме того, в одном из доходных домов на Пятницкой проживал и работал писатель Лев Толстой. А на пересечении Пятницкой с улицей Валовая расположена типография, издательство и торговый дом Ивана Сытина.

В Москве стартует программа "Моя улица"

Реконструкция Пятницкой улицы началась в июне, для этого движение по ней было перекрыто. В рамках реконструкции проезжую часть улицы сузили до двух полос, тротуары расширили до 6 метров и вымостили гранитной плиткой. На тротуарах установили новые опоры наружного освещения, скамейки, устроили 18 велопарковок. Также по Пятницкой проложили велодорожку шириной 2,4 метра и протяженностью 1,2 км - от Садового кольца до Климентовского переулка. Кроме того, в рамках реконструкции улицы отремонтировали фасады 84 домов, а на 17 зданиях, расположенных на первой линии, установили архитектурно-художественную подсветку. Также на Пятницкой улице запустят первый в Москве электробус - троллейбус со складывающимися рогами, ранее сообщил Сергей Собянин.

После открытия пешеходной зоны на Пятницкой улице сохранится ограниченное движение общественного и личного автотранспорта по двум полосам, а 23 и 24 августа улица будет полностью пешеходной.

Кроме того, в ходе реконструкции дополнительно были благоустроены 54 двора, прилегающие к Пятницкой.

Напомним, что в июле в Черниговском подворье на Пятницкой улице обнаружили уникальную археологическую находку - полностью сохранившуюся надгробную плиту 1675 года, а также захоронение XVII века. По мнению главного археолога столицы Леонида Кондрашева, они принадлежали известному московскому купцу Андрею Филимонову.

Как сообщал ранее M24.ru, в этом году в столице появится 30 новых пешеходных маршрутов. В прошлом году были благоустроены три пешеходные зоны в районе Замоскворечье: на Тверском проезде, а также на улицах Никольская и Большая Дмитровка. Кроме того, работы проводились на Крымской набережной и территории парка искусств МУЗЕОН.

Кроме того, в Москве стартовала программа "Моя улица", в рамках которой будут благоустроены проспекты, переулки столицы. Основной целью проекта станет создание благоприятной среды для велосипедистов и пешеходов.

Будут упорядочены парковки, а также разграничены территории, отведенные для автомобилей, велосипедистов и пешеходов. На некоторых улицах создадут пешеходные зоны, велосипедные дорожки и парковки. Также планируется провести ремонт тротуаров и пешеходных дорожек. В некоторых местах установят лавочки и урны, улучшат уличное освещение, а также проведут дополнительное озеленение.