Размещать объекты благоустройства можно будет без согласований

ИТАР-ТАСС

Столичные власти утвердили виды объектов благоустройства, которые не требуют согласований.

"Мы определили виды, параметры и характеристики объектов благоустройства территорий, для размещения которых не требуется получения разрешения на строительство", - передает РИА Новости слова руководителя департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

К таким объектам относятся небольшие объекты, такие как навесы, тенты и временные гаражи. Ранее размещение этих объектов было необходимо согласовывать, а также формировать земельный участок, что в свою очередь требовало финансовых затрат.

По-прежнему согласовывать придется крупные объекты, которые подключены к коммунальной инфраструктуре и имеют фундамент.