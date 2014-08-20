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Город

20 августа 2014, 12:24

Москвичей спрашивают, как должны выглядеть заборы вокруг строек

благоустройство опросы стройки ограждения Активный гражданин

Фото: m24.ru

На портале городских референдумов "Активный гражданин" запустили опрос, посвященный внешнему виду ограждений вокруг строительных объектов. Москвичей спрашивают о том, стоит ли стандартизировать требования к заборам.

В столице рассматривают вопрос о введении "Альбома проектных решений ограждений объектов строительства". Документ будет определять внешний вид и параметры защитных ограждений около стройплощадок, мест проведения ремонтных работ и благоустройства территории.

По мнению некоторых специалистов и самих горожан, заборы вокруг строек в столице должны иметь единый утвержденный вид. Разработчики предложили три основных типа ограждений: сигнальное, защитное и защитно-охранное для разных типов проведения работ. Новые конструкции заменят уродливые бетонные заграждения и самые разнообразные заборы, которые портят архитектурный облик Москвы.

"Мосгорсправка": Как стать "Активным гражданином"

"Активным гражданам" предлагают ответить, что именно нужно будет привести под общий знаменатель и выбрать до пяти вариантов ответа: тип ограждения (материал); цвет ограждения; высота ограждения; тип устройства настила тротуаров; размещение информации о строящемся объекте; применение сигнальных светодиодных фонарей; необходимо стандартизировать все параметры, ничего стандартизировать не нужно. Также можно предложить и свой вариант ответа.

За прохождение опроса начисляется 20 баллов. Перечень требований, выбранный москвичами, будет утвержден постановлением правительства столицы и станет обязательным к исполнению всеми застройщиками.

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Напомним, что "Активный гражданин" – это сервис проведения электронных референдумов. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы. За участие в опросах участникам начисляются баллы.

18 августа "Активный гражданин" стал доступен и дляWindowsPhone. Пользователям приложения на WinPhone предложили поучаствовать в конкурсе на самое большое количество баллов.

Отметим, что в приложении ранее уже обсудили реконструкцию Триумфальной площади, после чего в проект были внесены изменения, предложенные горожанами. Кроме того, внутри Бульварного кольца про просьбе "активных граждан" не будут снижать максимально разрешенную скорость до с 60 до 40 км/ч. Об этом на заседании президиума столичного правительства 19 августа сообщил Сергей Собянин.

Сюжет: Референдумы "Активный гражданин"

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