В Москве провели профилактику Вечного огня

Фото: mos-gaz.ru

В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники "Мосгаза" провели профилактику горелки Вечного огня в Александровском саду. В это время пламя перенесли на временную горелку, сообщает пресс-служба столичного газового хозяйства.

Пламя мемориала горит уже на протяжении 48 лет, это сложное техническое устройство нуждается в регулярном техосмотре.

"Мосгаз" проверил работу горелки Вечного огня в Александровском саду

"Процесс горения всегда сопровождается оксидами, которые осаждаются на конструкции горелки, поэтому профилактика – это прежде всего очистка всех форсунок и камер, – отметил гендиректор "Мосгаза" Гасан Гасангаджиев. – Кроме того, заменяется спиральное устройство, которое поддерживает горение, также настраивается сама горелка, чтобы обеспечивать оранжевый цвет пламени".

По традиции, работы провели высококвалифицированные слесари Управления № 6. После отключения подачи газа к основной горелке, звезду приподняли и отнесли в сторону. Затем были проведены профилактические работы.