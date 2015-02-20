В Москве провели профилактику Вечного огня

Фото: mos-gaz.ru
В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники "Мосгаза" провели профилактику горелки Вечного огня в Александровском саду. В это время пламя перенесли на временную горелку, сообщает пресс-служба столичного газового хозяйства.
Пламя мемориала горит уже на протяжении 48 лет, это сложное техническое устройство нуждается в регулярном техосмотре.
"Процесс горения всегда сопровождается оксидами, которые осаждаются на конструкции горелки, поэтому профилактика – это прежде всего очистка всех форсунок и камер, – отметил гендиректор "Мосгаза" Гасан Гасангаджиев. – Кроме того, заменяется спиральное устройство, которое поддерживает горение, также настраивается сама горелка, чтобы обеспечивать оранжевый цвет пламени".
По традиции, работы провели высококвалифицированные слесари Управления № 6. После отключения подачи газа к основной горелке, звезду приподняли и отнесли в сторону. Затем были проведены профилактические работы.
Факел до сих пор хранится в музее "Мосгаза". Сотрудники газового хозяйства с первого дня работы занимаются обслуживанием горелки Вечного огня в Александровском саду.
В конце 2009 года мемориал у стен Кремля закрыли на реконструкцию. Во время ремонта на Поклонной горе установили копию звезды мемориала. Возвращение пламени на Могилу неизвестного солдата состоялось 23 февраля 2010 года.
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