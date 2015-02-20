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20 февраля, 14:46

В Москве провели профилактику Вечного огня

благоустройство газ Вечный огонь профилактика Мосгаз горелка

Фото: mos-gaz.ru

В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники "Мосгаза" провели профилактику горелки Вечного огня в Александровском саду. В это время пламя перенесли на временную горелку, сообщает пресс-служба столичного газового хозяйства.

Пламя мемориала горит уже на протяжении 48 лет, это сложное техническое устройство нуждается в регулярном техосмотре.

"Мосгаз" проверил работу горелки Вечного огня в Александровском саду

"Процесс горения всегда сопровождается оксидами, которые осаждаются на конструкции горелки, поэтому профилактика – это прежде всего очистка всех форсунок и камер, – отметил гендиректор "Мосгаза" Гасан Гасангаджиев. – Кроме того, заменяется спиральное устройство, которое поддерживает горение, также настраивается сама горелка, чтобы обеспечивать оранжевый цвет пламени".

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По традиции, работы провели высококвалифицированные слесари Управления № 6. После отключения подачи газа к основной горелке, звезду приподняли и отнесли в сторону. Затем были проведены профилактические работы.

В 1967 году в Москву на бронетранспортере доставили факел, зажженный от Вечного огня на Марсовом поле. 8 мая у стен Кремля открыли мемориальный архитектурный ансамбль "Могила неизвестного солдата".

Факел до сих пор хранится в музее "Мосгаза". Сотрудники газового хозяйства с первого дня работы занимаются обслуживанием горелки Вечного огня в Александровском саду.

В конце 2009 года мемориал у стен Кремля закрыли на реконструкцию. Во время ремонта на Поклонной горе установили копию звезды мемориала. Возвращение пламени на Могилу неизвестного солдата состоялось 23 февраля 2010 года.

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