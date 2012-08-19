В центре Москвы построят каток для керлинга и массового катания

ИТАР-ТАСС

Префектура Центрального округа поддержала инициативу Федерации керлинга России по проектированию и сооружению катка с искусственным льдом для керлинга и массового катания на территории ГБОУ ДООЦ Парк Фестивальный (Сущевский вал, д.56).

Каток организуют на средства Фонда развития и поддержки культуры и спорта РФ, сообщает пресс-служба ЦАО Москвы.

На катке будет организована работа секций по ледовым видам спорта. Для учащихся образовательных учреждений Центрального округа катание будет бесплатным. Оплачивать коммунальные расходы будет Фонд развития и поддержки культуры и спорта – член Всероссийской Федерации керлинга.

По словам префекта Центрального округа Сергея Байдакова, власть ставит перед собой задачи по организации максимально интересного отдыха для москвичей. "К зиме создадим много дополнительных возможностей для активного образа жизни молодежи. Вся инфраструктура зимнего отдыха будет органично встроена в парки, скверы, дворовые площадки, спортивные и культурные объекты округа", – сказал префект.

Минувшей зимой в центре Москвы действовало 285 объектов зимнего отдыха и спорта, в том числе 28 катков массового катания, 86 – дворовых катков, 13 лыжных трасс, 77 площадок для занятий зимними видами спорта, 63 ледяные горки и 18 снежных городков и крепостей.