В ЦАО могут появиться деревянные фигуры героев пушкинских сказок

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Деревянные фигуры героев сказок Александра Пушкина могут появиться в центре Москвы. Муниципальные депутаты Басманного района объявили конкурс на благоустройство Пушкинского дворика, восстановить который предложили местные жители. Об этом m24.ru рассказал муниципальный депутат Валерий Бельба.

"Пушкинский дворик сильно обветшал, а у нас есть очень активные жители, которые внесли предложение возродить эту площадку. Была озвучена идея восстановить деревянные фигуры. Вместе с тем древесина, как бы ее не обрабатывали и не покрывали самыми современными пропитками, все равно материал не очень долговечный. Поэтому мы проводим конкурс, чтобы рассмотреть несколько проектов. Когда будет выбран самый лучший вариант, воплотим в жизнь", – рассказал депутат Бельба.



По словам Бельбы, восстановление Пушкинского дворика можно приурочить к тому, что 2016 год объявлен Годом российского кино, и в этом же году юбилей выхода киноленты "Сказка о царе Салтане" по мотивам одноименной сказки Александра Пушкина. В столице пройдет множество мероприятий, связанных с годом кинематографа. В частности, школьные и университетские выпускные могут быть оформлены в стиле советских и российских фильмов

Пушкинский дворик – это детская площадка, которая была обустроена в конце 90-х годов в Плетешковском переулке, между Спартаковской улицей и Аптекарским переулком. "Пушкинский дворик в Басманном районе несколько лет не существует, он разрушился к 2011 году. В Москве тематических детских площадок почти нет. Если делают мемориалы, то все получается пафосно и серьезно, если памятник, то большой. А тут был хороший формат знакомства детей с пушкинскими сказками. Пластмассовые детские площадки хороши, но лучше их ставить в спальных районах", – рассказал москвовед Михаил Коробко.

По словам эксперта, за время существования Пушкинский дворик стал настоящей городской достопримечательностью, куда родители с детьми приезжали из разных концов Москвы. "Необязательно воссоздавать его с комической серьезностью. Не стоит бояться делать деревянные фигуры, есть дома из дерева, которые стоят по 200 лет. Просто нужно сделать красиво и хорошо, тщательно обработать древесину, которая выстоит в условиях московских реалий. Надо подумать про детские площадки по произведениям других русских классиков: Лермонтова, Тургенева", – уверен эксперт.

В то же время пушкинист Виктор Листов считает, что исторически Пушкинский дворик не имеет отношения к поэту. "Пушкин родился в Лефортове, по нынешнему названию – на Бауманской улице. Не так давно было открыто настоящее место рождения Александра Сергеевича, там и нужно устраивать мемориалы", – уверен эксперт. По его словам, на месте указанной детской площадки "Пушкиным даже не пахнет".