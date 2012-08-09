Благоустройство парка "Борисовские пруды " завершится в сентябре

mos.ru

К сентябрю должно завершиться благоустройство территории "Борисовских прудов". На сегодня работы выполнены на 65%.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин посетил парк. Он подчеркнул, что все проводимые работы необходимо согласовывать с местными жителями, сообщает пресс-служба правительства Москвы.

В настоящее время по пожеланиям жителей района в парке демонтируется асфальтобетонное покрытие, прокладываются дорожки из гранитного отсева. Кроме того, строители обустраивают песчаный пляж, газоны и цветники, оборудуют автомобильную парковку, переделывают уличное освещение и ремонтируют лестничные спуски.

Добавим, что в этом году также начато благоустройство парка "Долина реки Городня", расположенного рядом с "Борисовскими прудами".

Таким образом, в районе Каширского шоссе планируется создать единую парковую территорию площадью около 130 га. Здесь будет проложена велотрасса протяженностью около 20 километров.